На Южном Урале выявили первый в 2026 году случай боррелиоза после укуса клеща

Болезнь зафиксировали у жителя Озерска

В Челябинской области зарегистрировали первый случай заражения боррелиозом после укуса клеща в 2026 году. Диагноз подтвержден лабораторно, болезнь выявили у жителя Озерска. Об этом сообщают в межрегиональном управлении № 71 ФМБА России.

Также в Озерском городском округе фиксируют резкий рост числа пострадавших от укусов клещей. За помощью уже обратились 48 человек, из них 10 детей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было зафиксировано 30 укусов.

Специалисты напоминают, что самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Также нужно помнить о правилах индивидуальной защиты. Собираясь на природу, необходимо выбирать светлую одежду, которая максимально закрывает тело. Лучше всего использовать репелленты и каждые два часа проводить осмотр себя и домашних животных.

Если клещ все же укусил, его нужно удалить как можно быстрее. После удаления членистоногого рекомендуют проверить на энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. Если результат окажется положительным, необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что пик обращений после укуса клеща ожидают к концу мая — началу июня.