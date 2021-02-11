Минздрав Челябинской области показал свежие фото из роддома Южноуральска, где на прошлой неделе прорвало трубу отопления на чердаке. Горячая вода тогда рекой лилась с потолка и по стенам, а в какой-то момент обрушила потолок в коридоре.

Судя по фото, строители постарались на славу. От последствий аварии не осталось следа. Стены — чистые, гладкие, потолок — ровный, белейший.

«Все последствия потопа устранены. Уже в ближайшее время роддом начнет принимать пациентов», — заверили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.



Ранее о потопе ИА «Первое областное» рассказал заместитель главного врача по лечебной работе городской больницы Южноуральска Гарик Асатрян.

«Вода затопила второй этаж, а потом — первый. Но никто не пострадал. Мы сразу же обесточили здание и перекрыли воду. Пациентов роддома сразу же перевели в медицинские учреждения Троицка и Челябинска, а кого было возможно по медицинским показаниям, выписали домой», — заверил Асатрян.

 Сейчас в роддоме проводится генеральная обработка. После этого сделают контрольные смывы с поверхностей, и на днях роддом снова начнет принимать пациентов.