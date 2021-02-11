Как выглядит сегодня роддом Южноуральска, где водой сорвало потолок

О коммунальной аварии рассказали в Минздраве Челябинской области

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«Все последствия потопа устранены. Уже в ближайшее время роддом начнет принимать пациентов»,

— заверили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Вода затопила второй этаж, а потом — первый. Но никто не пострадал. Мы сразу же обесточили здание и перекрыли воду. Пациентов роддома сразу же перевели в медицинские учреждения Троицка и Челябинска, а кого было возможно по медицинским показаниям, выписали домой»,

— заверил Асатрян.