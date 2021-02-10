Вода рекой и рухнувший потолок: видео потопа в роддоме Южноуральска попало в соцсети

Мамочек и детей на время ремонта перевели в Челябинск и Троицк

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Жители Южноуральска пересылают друг другу видеозапись, сделанную в коридоре городского роддома. На ней медсестры пытаются остановить потоки воды, которые льются с потолка и по стенам.

Вода бежит так, как будто роддом остался без крыши во время сильнейшего ливня. Поначалу женщины в больничной униформе пытаются собрать воду тряпками, ведрами. Однако силы неравны. И в какой-то момент в коридоре под тяжестью воды падает потолок. А за храбрых сестричек становится страшно: остановить водопад своими силами им не удастся...



Как выяснилось, коммунальная авария действительно повлияла на работу роддома. Однако с последствиями справились в кратчайшие сроки.

«Это случилась еще на прошлой неделе. К сожалению, прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак. Вода затопила второй этаж, а потом — первый. Но, слава Богу, ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали. Мы сразу же обесточили здание и перекрыли воду», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель главного врача по лечебной работе городской больницы Южноуральска Гарик Асатрян.

По словам Асатряна, пациентов роддома сразу же перевели в медицинские учреждения Троицка и Челябинска, а кого было возможно по медицинским показаниям выписали домой.

Сам роддом сразу закрыли на ремонт. При этом около 80% пострадавших помещений уже восстановлены. Ремонтные работы в целом завершены, завтра начнут генеральную и заключительную обработку родильного отделения. После этого сделают контрольные смывы с поверхностей, и на днях роддом снова начнет принимать пациентов.

