Как выбрать шины для авто: советы эксперта из Челябинска

Покрышки важно подбирать под потребность владельца машины

С наступлением тепла в Челябинской области автомобилисты начали массово менять зимние шины на летние. Выбор резины сейчас большой, и можно с легкостью найти подходящий под потребности водителя комплект шин. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» узнала у сотрудника одного из складов покрышек в Челябинской области, на что обратить внимание, чтобы езда была комфортной, а служила резина как можно дольше.

Замначальника склада Максим Кондратьев рассказал, что сейчас автомобилисты чаще всего выбирают шины с асимметричным протектором. На них можно спокойно преодолеть все неровности дорожного покрытия.

«Если зрительно определить центр шины, то правая и левая сторона отличаются друг от друга. Это и есть асимметричный протектор. За счет него создаются лучшие проходимость, аквапланирование. Такие шины более безопасны на трассе на высоких скоростях, и звук во время езды не попадает через стекла в салон»,— рассказал Максим Кондратьев.

Существуют шины и с симметричным разнонаправленным протектором. По его словам, они практичны для тех людей, которые очень много ездят — их можно переворачивать на одной оси для продления срока службы. Однако такие шины чуть хуже отводят воду и выдерживают меньшие скоростные режимы.

«Для кроссоверов многие бренды вводят свои технологии: грунтовыталкиватели, звукопоглощающие элементы. Закругляют шашечки, чтобы лучше выводить воду. Также их делают с усиленной боковиной, чтобы выдержать массу кроссовера»,— добавил эксперт.

Да, на жесткость боковины тоже нужно обращать внимание. Если хочется менять шины как можно реже, лучше выбирать резину пожестче. Если же важен комфорт — мягче. Выбор за автомобилистом.

Максим Кондратьев добавил, что сейчас на рынке много шин российских производителей, которые не уступают по качеству китайским.

«Китайские компании делают шины на все рынки разом, на весь мир, наши бренды делают шины под наш климат, под наши дороги»,— уточнил эксперт.

Что касается стоимости покрышек, то в среднем хороший комплект можно приобрести за 25 тысяч рублей. Обычному потребителю, который ездит по городским дорогам, их хватит на 5—6 сезонов.