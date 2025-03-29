Челябинские автомобилисты в марте массово меняют резину

Узнали, не рано ли

Обычно в марте в Челябинской области еще полноценная зима: лежит снег, температура отрицательная. Этот год стал исключением: уже в начале марта воздух местами прогревался до +10 градусов и выше, а в конце месяца установилось стабильное тепло, снег почти сошел. Автомобилисты массово отправились в шиномонтажки, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю, хотя обычно делали это в середине апреля — начале мая. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» поговорили с водителями и экспертами и выяснили, можно ли уже сейчас ездить на летней резине и во сколько это обойдется.

Менять зимние покрышки на летние рекомендуется, когда средняя температура воздуха поднимается до +5 градусов. В последние дни в Челябинской области дневная температура хоть и поднимается выше +10, по ночам еще довольно прохладно: местами градусники показывают до −10 градусов.

«Из-за перепада температур на дорогах может образовываться гололед. Поэтому я бы пока не рекомендовала автолюбителям менять резину на летнюю»,— говорит замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Однако ездить по сухим дорогам по городу на зимней резине крайне неудобно, говорят автолюбители. Это и быстрый износ конструкций, и потеря управляемости.

«Да и небезопасно ездить летом на зимней резине. А пока тепло, народу в шиномонтажках мало, решил поменять. Если погода изменится — на такси поеду»,— рассказал автомобилист Алексей Лучко.







Сама по себе замена шин выходит недорого: в ряде шиномонтажек нам сообщили, что сейчас за эту работу берут от 1680 рублей. А вот за сами шины придется отдать в среднем 25 тысяч рублей. Но, как подчеркивают специалисты, такой комплект будет служить до пяти сезонов.