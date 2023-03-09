Как возместить ущерб при затоплении квартиры

Добиваемся компенсации за три простых шага

Затопление квартиры довольно распространенная неприятность среди жителей многоквартирных домов. Пострадать можно как от соседей, у которых лопнула труба или сорвало кран, так и из-за протекаемой крыши дома. В любом случае владелец испорченного имущества имеет право на полное возмещение ущерба. Что для этого необходимо сделать, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Шаг № 1. Сначала следует узнать причину затопления и устранить ее, чтобы не причинить имуществу еще больший ущерб.

Шаг № 2. О случившемся нужно сообщить в управляющую компанию. Там составят акт о заливе, в котором зафиксируют факт затопления, опишут повреждения и укажут виновное лицо, если оно установлено. Также необходимо сфотографировать последствия затопления.

Шаг № 3. Хозяину квартиры необходимо определить размер причиненного вреда и далее действовать в зависимости от того, согласен ли виновник возместить ущерб. Если да, то необходимо оформить письменное соглашение, где будут прописаны размер, порядок и сроки возмещения, а также ответственность сторон.

В случае если виновник не желает признавать, что квартиру затопило по его вине, придется обращаться к независимому оценщику, а затем в суд.

«За три дня до осмотра уведомите виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. Например, заказным письмом. Главное, чтобы направление уведомления можно было подтвердить документально. Как только оценщик подготовит заключение, можно готовить исковое заявление»,— советуют в Роспотребнадзоре.

В случае если цена иска превышает 50 тысяч рублей, нужно обращаться в районный суд, если не превышает — в мировой. К исковому заявлению необходимо приложить копии свидетельства о праве собственности на квартиру, акта о затоплении квартиры, заключения о размере ущерба, доказательства отправки ответчику уведомления о проведении оценки, искового заявления для ответчика, а также квитанцию об уплате госпошлины.

В случае если суд удовлетворит иск, заявитель имеет право взыскать с ответчика судебные расходы. Если ответчик не желает исполнять решение суда добровольно, необходимо получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его судебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

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