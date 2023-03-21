Частная клиника отказалаcь принять ребенка-инвалида с электронными деньгами

Родители пациента хотели оплатить услуги центра сертификатом правительства Челябинской области

В Челябинской области частный реабилитационный центр отказался принять ребенка-инвалида, родители которого хотели расплатиться за услуги электронным сертификатом. Такую позицию жестко раскритиковала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На прошлой неделе к политику обратилась мама ребенка с инвалидностью. Как и другие родители региона, с этого года она получила электронный сертификат на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на различные программы восстановления, оздоровление ребенка или покупку путевки в санаторий. Однако ее ребенка не приняли в частном реабилитационном центре, так как средства сертификата перечисляются по факту оказания услуг, а не по предоплате.

«Эта схема была определена не случайно: она позволяет родителям детей-инвалидов быть уверенными в том, что их ребенок получит нужную помощь. В свою очередь, сертификат — это деньги областного бюджета, которые гарантированно будут перечислены на счет медцентра или другой организации, как только заказчик (например, родители) подписал акт оказанных услуг. Поэтому позиция некоторых частных клиник, которые лишают детей права на лечение и реабилитацию при поддержке на уровне региона, мне совершенно непонятна. Будем разбираться в каждой подобной истории, чтобы маленькие пациенты не оставались без поддержки», — пишет в личном телеграм-канале Ирина Гехт.

Напомним, ранее в Челябинской области действовала компенсация на оздоровление в размере 28 тысяч рублей. Но с 2023 года размер поддержки увеличен до 100 тысяч рублей в год и теперь предоставляется в виде сертификатов на реабилитацию либо в виде компенсации уже понесенных расходов.

С начала года уже порядка 150 семей Челябинской области получили сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов.