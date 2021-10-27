Как увеличатся детские пособия в 2022 году

Традиционно выплаты проиндексируют с 1 января и 1 февраля

Ежегодно с 1 января и 1 февраля в России индексируют выплаты на детей. Увеличатся пособия и в 2022 году. Вот какими будут выплаты на детей согласно заключению Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

Минимальное пособие по беременности и родам с 58 878 рублей вырастет до 62 675 рублей, а максимальное — с 340 495 рублей до 360 164 рублей.

Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2022 году составит 503 237 рублей, при рождении второго — 665 009 рублей. Кроме того, будет проиндексирована и дополнительная выплата в размере 150 550 рублей и составит 161 733 рубля.

Минимальный размер по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 7082 рублей до 7493 рублей, а максимальное — с 29 600 рублей до 31 283 рублей.

Проиндексируют и единовременное пособие при рождении ребенка, в 2022 году его размер составит 19 981 рубль.

Пособие беременной жене призывника увеличат с 29 908 рублей до 31 642 рублей, а выплату по уходу за ребенком призывника — с 12 818 рублей до 13 561 рубля.

При усыновлении ребенка старше семи лет размер выплаты составит 152 677 рублей.

Отметим, пособия при постановке на учет по беременности до 12 недель, на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет зависят от прожиточного минимума в регионах и в 2022 году будут пересчитываться с учетом его повышения.

Напомним, родители детей от 6 до 18 лет, которые еще не подали заявление на единовременную выплату к учебному году, могут сделать это до 31 октября 2021 года.