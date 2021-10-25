Обратиться за выплатами детям от 6 до 18 лет южноуральцы могут до 31 октября

Завершается прием документов на единовременную субсидию

Родители детей от 6 до 18 лет, которые еще не подали заявление на единовременную выплату к учебному году, могут сделать это не позднее 31 октября текущего года. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

По указу президента прием заявлений на выплаты детям (10 тысяч рублей на каждого ребенка) стартовал 15 июля. У семей, не получивших выплаты, осталось чуть больше недели, чтобы подать документы. Сделать это можно через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

«Единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполнилось не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление», — напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Выплата на школьников — это единовременная мера поддержки, поэтому она поступает не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.