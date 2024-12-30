Как сохранить здоровье питомца в праздники

Пища «со стола» и бенгальские огни могут сильно ударить по состоянию животного

В новогодние праздники челябинцы погружаются в заботы и порой забывают о важных правилах поведения в отношении своих питомцев. Как не испортить выходные ни себе, ни любимому хвостатому другу, ИА «Первое областное» рассказала студентка ветеринарного отделения Ксения Карташова.

Во-первых, животных не нужно подкармливать со стола вредной едой. В Новый год многие хозяева балуют собак жареными блюдами, сладким, жирной пищей, в которой много майонеза. Эти продукты нельзя давать питомцам, ведь они могут спровоцировать диарею и рвоту.

Также следует вешать дождики, елочные шары и мишуру повыше, чтобы животные их не достали и ни в коем случае не съели. Инородные предметы могут закупорить пищевод.

Новогодние праздники могут подорвать и психологическое здоровье животного. Если вы знаете, что у вас живет «бояка», то не стоит зажигать бенгальские огни, пускать салюты и выходить гулять в те места, где запускают фейерверки. Многие собаки остро реагируют даже на звуки петард, которые слышны в квартире с улицы. В Новый год шумные залпы неизбежны, поэтому нужно заранее подумать, как успокоить свое животное. Испытанный стресс может на несколько дней (а то и недель) закрыть собаку «в себе» психологически. Сильный испуг может привести к потере аппетита, вялости любимца.

Для того чтобы распознать недомогание, необходимо под рукой иметь градусник. Если вы заметили у питомца вялость, необходимо смерить температуру. При отклонениях от нормы следует обратиться к ветеринару; самостоятельно предпринимать какие-то действия или давать препараты, если вы не знаете причину заболевания, не нужно — можно сделать хуже. Также хозяевам стоит держать дома бинты, обеззараживающее средство.

Нужно помнить, что симптоматика заболеваний у животных зачастую одна: вялость и потеря аппетита.

Напомним, ранее Ксения Карташова рассказала, каких животных заводят челябинцы. В список любимцев вошли даже змеи. К слову, совсем недавно в Челябинске открылось кафе, в котором можно подержать на руках змей, ящериц и лягушек.

Материал создан ИА «Первое областное».