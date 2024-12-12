«Их нужно не бояться, а ценить»: челябинцы открыли кафе со змеями и лягушками

Всех экзотических питомцев можно погладить и подержать на ручках

В Челябинске открылась чайная с необычными постояльцами. Если к котикам в кафе или корги на йоге горожане уже привыкли, то к змеям, агамам и жабам на фоне кофе-машины еще не вполне. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в чайной в Парковом, чтобы узнать у хозяев, откуда такая любовь к рептилиям и как челябинцы относятся к экзотическому соседству.

Небольшое помещение, несколько посадочных мест, прилавок. По стенам — множество террариумов с табличками «Не стучать!». Дети, конечно, не могут удержаться и постукивают кулачками по стеклам, пытаясь понять, кто же там спрятался, и привлечь его внимание. Любопытным исследователям владельцы чайной предлагают: «Хочешь познакомиться поближе? Его можно взять на ручки, погладить и узнать о нем много интересного».

Здесь всем желающим готовы часами рассказывать о том, насколько рептилии и амфибии удивительны и прекрасны и что бояться их не надо. Так в Челябинске делают «прививку» от герпетофобии, то есть боязни змей.

Кафе «ЭкзоЧай» — семейное дело. За змей и ящериц отвечает Лилия Степанова, за чай — ее муж Сергей. Тут же постоянно проводит время их дочь Женя: обнимает змей, знает все детали о жизни эублефаров (красивые маленькие ящерицы) и водит друзей.

Как видите, Жене тоже передалась любовь к пресмыкающимся

«Я с детства занимаюсь рептилиями, всю жизнь дома были змеи, ящерицы, лягушки, птицы, хомяки, грызуны — кого только не было. Я держала дома 17 змей, когда мне предложили приобрести зоомагазин. Вот мы его купили. А потом всё оценили, взвесили и при зоомагазине открыли выставку бесплатную», — поделилась Лиля.

Так у семьи появилась первая экзотическая точка: выставка рептилий на ЧТЗ. А в октябре семья решилась на еще более необычную идею — змеекафе.

Число всех обитателей чайной и не упомнят— так их много. Навскидку— не менее 30 террариумов, в некоторых живут сразу по несколько обитателей. Многие за время работы чайной стали уже любимчиками челябинцев, например питоны Клаус и Люцифер, агама Зеро. А еще теперь отбоя нет от учеников близлежащей школы: они ходят после уроков и часами общаются с обитателями кафе. Лилия шутит, что родители им иногда звонят и спрашивают: «Наш у вас опять сидит? Ну хорошо».

Для Челябинска подобное кафе уникально. Как рассказала владелица, во многих городах России увлечение змеями популярно, в Москве есть подобные заведения, практика мастер-классов и экскурсий к ним даже в соседней Уфе более развита. У нас — пока еще не норма. Ухудшает ситуацию то, что в Челябинске работает всего один врач-герпетолог. А еще многие не знают, что в городе есть специальный отлов змей: это для тех ситуаций, когда у соседей сбегают питоны и неожиданно появляются в чужих квартирах.

«Люди же ничего про них не знают. Первое чувство при виде змей — страх. Чаще всего их убивают, не дожидаясь МЧС или какой-то помощи, потому что информации про них нет. А ведь это был чей-то любимец, который просто самостоятельно открыл террариум и уполз. Он мог уже несколько лет жить у людей и быть полноправным членом семьи. Причем их убить или покалечить легко: раны могут нанести даже маленькие мыши», — говорит Лилия Степанова.

Челябинцы, по сути, на постоянную выставку змей-то могут прийти только в террариум на ЧМЗ и зоопарк. Поэтому семейная пара и решилась на кафе, в котором учат не бояться рептилий и знакомят с ними поближе.

«Они такие же милые и добрые существа, безопасные, безобидные. У нас шуточные постеры даже висят, где мы сравниваем кошек и рептилий по разным факторам. Ящерицы и змеи, на наш взгляд, выигрывают», — рассказывает Лиля.

Тут же в чайной помогает Таисия. Девушка учится на ветеринара, держит дома семь змей и еще два десятка эублефаров, справляется со всеми сама, в одиночку. Она может рассказать про любого жителя кафе, а Лилия доверяет ей как себе: «Она неотъемлемая часть нашей скромной команды».

Здесь можно не только попить чай, но и получить консультацию об этих маленьких дракончиках. А если человек решится, то может сразу и купить нового питомца. По словам Лилии, они ничем не уступают пушистым животным: откликаются на кличку, имеют чувства, как кошки и собаки, запоминают хозяев. Некоторые любят сидеть на ручках и чтобы их погладили. А еще они гипоаллергенны.

«Если человек не боится, не испытывает брезгливости, неприязни или чувства страха, то мы спокойно достаем животных, рассказываем, как они у нас появились, как зовут, как с ними общаться, что они едят и какие по характеру. Нам друзья говорили, что мне и мужу нужно обязательно нести в массы, что рептилии — это безопасно. Первым делом змея для людей — это что? Это „ядовитая“, это „фу, противно, скользкая“, „фу, холодная, не трогайте, уберите“. А когда люди к нам приходят, у них полностью меняется мнение. Кто-то даже покупает себе любимца», — продолжает «мама мини-драконов».

Чтобы приучать челябинцев к экзотическим видам животных, Степановы готовы предоставлять их на фотосессии и корпоративы: один раз так принесли змей в офис, где мужчины решили устроить «замечательный» сюрприз дамам — половина одаряемых испугалась, но другая побежала трогать животных и фотографироваться, а уже к концу вечера змей подержали все девушки.

Интерес у челябинцев к экзотическому кафе уже видят, наплыв людей постепенно идет. Поэтому владельцы добавили еще немного посадочных мест. Чтобы как можно больше людей пили чай с видом на змей. Ну или со змеей прямо на шее.