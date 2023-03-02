Как сэкономить на оплате ЖКУ: топ‑5 эффективных способов

В год получится сохранить более 2,5 тысячи рублей

Коммунальные платежи ежемесячно отнимают значительную часть семейного бюджета. Каждая семья в Челябинской области платит тысячи за воду, тепло и свет. Однако существуют простые способы сэкономить на ЖКУ. В пресс-службе «Авито» назвали пять способов, которые помогут платить за коммунальные услуги меньше.

Первый способ: установка счетчиков на воду

Если в квартире нет счетчиков, то расход воды рассчитывается по среднему уровню потребления, который зачастую намного выше, чем человек действительно расходует. Особенно это актуально для тех, кто живет один.

Второй способ: установка посудомоечной машины

У этой техники сразу два плюса: первый — она расходует намного меньше воды по сравнению с тем, сколько человек использовал бы во время мытья посуды под краном; второй — при работе она использует холодную воду, тарифы на которую ниже, чем на горячую.

Третий способ: использование энергосберегающих систем

Энергосберегающие лампы по сравнению со светодиодными служат в два раза дольше и потребляют в восемь раз меньше электричества. Таким образом, за год можно сэкономить свыше 2,5 тысячи рублей. Тратить меньше денег на свет помогут и правильно расставленные в квартире источники света: торшеры, ночники, настольные лампы. Например, они позволят не тратить лишний свет на чтение книги перед сном.

Четвертый способ: своевременный ремонт сантехники

Специалисты рекомендуют чаще проверять состояние сантехники и трубопроводной системы, чтобы как можно раньше заметить даже небольшие неисправности и устранить их. Например, капающий кран ежемесячно будет увеличивать сумму в платежке. Риск нежелательного потопа, а значит, крупные расходы, несут в себе даже небольшие повреждения.

Пятый способ: сохранение тепла

Для того чтобы в квартире или доме было теплее и отопление не приходилось включать сильнее, следует устранить щели и дыры между оконными рамами, установить уплотнители на окнах, а также тщательно выбирать мастеров, которые будут устанавливать рамы на балконах. В частных домах тепло уходит также через расщелины и пустоты в напольном покрытии. Чтобы в доме было тепло, их следует устранить.

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