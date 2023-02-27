Как южноуральцам сделать более прозрачной плату за ОДН в своем доме

Уже в мартовских квитанциях отобразят новые суммы на оплату общедомовых нужд

В нашей стране 1 сентября 2022 года вступило в силу изменение, которое установило новый порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, идущие на общедомовые нужды (ОДН). Теперь за основу возьмут не норматив, а фактическое потребление воды, тепла и электричества. Через месяц закончится период, установленный для проведения перерасчета, поэтому большинство владельцев квартир уже в мартовских квитанциях увидят другие суммы в строчке за оплату ОДН. Итоговая цифра может отличаться от обычной как в большую, так и в меньшую сторону. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Как рассказала на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» начальник региональной Госжилинспекции Рашида Ковалева, новация коснется не всех, а только собственников квартир в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета. Перерасчет должны провести управляющие организации до 31 марта 2023 года. В ГЖИ уже начали поступать обращения по этому поводу: часть «управляек» пересчитала траты на ОДН «в минус», то есть обозначили собственнику переплату, но есть и собственники, получившие квитанции «в плюс», то есть после перерасчета им нужно доплатить за поставленные дому ресурсы.

«Это норма федерального законодательства, и она никак не связана с темой повышения тарифов, которое произошло с 1 декабря прошлого года. Это коснется домов, где физически стоят общедомовые приборы учета, но собственники по каким-либо причинам рассчитываются за содержание общего имущества по нормативу», — отметила Рашида Ковалева.

Чтобы изменить это положение, нужно провести общее собрание собственников жилья в доме и принять решение о том, чтобы расчет за ОДН производился по счетчикам. Следом можно принять и другое решение, которое сделает траты на общедомовые нужды более прозрачными. Кстати, времени на проведение собрания достаточно, поскольку новый порядок перерасчета платы за ОДН будет действовать аж до декабря 2027 года.

«Граждане имеют право на общем собрании принять решение о помесячном проведении перерасчета. Если есть протокол собрания с таким решением, то управляющая организация должна ежемесячно этот перерасчет делать. Пока что граждане в этом плане не очень активны, поэтому таких протоколов практически нет, но мы продолжаем разъяснять, что эта норма длительного действия. Думаю, что собственники заинтересованы решить этот вопрос на общем собрании», — говорит начальник областной ГЖИ.

Первый заместитель министра тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга обозначил, что перерасчет никак не касается тарифов. Все расценки на коммунальные ресурсы были установлены 1 декабря 2022 года и их не будут трогать до 1 июля следующего года. По его словам, все изменения, которые происходят с платежами, могут быть связаны только с изменением объема подаваемого ресурса.

Также спикеры развеяли миф о том, что добросовестные владельцы квартир при перерасчете будут платить «за себя и за того парня»: делать этого точно не придется. Добавим, что узнать о том, есть ли в вашем доме общедомовой счетчик, можно прямо из квитанции, где отображают показания прибора. Также эту информацию можно запросить у своей «управляйки» или посмотреть эти сведения в ГИС ЖКХ.