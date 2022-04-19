Как считают доход семьи при назначении пособия на детей от 8 до 17 лет

Взрослым придется брать справки двухлетней давности

В Заксобрании Челябинской области приняли закон о новых выплатах на школьников от 8 до 17 лет. Основным критерием при назначении выплаты является доход семьи. Рассказываем, за какой период его считают.

«При назначении выплаты на детей от 8 до 17 лет проверяются доходы заявителя, супруга и детей в расчетном периоде. За расчетный период берутся 12 месяцев, которые предшествуют четырем месяцам до обращения за выплатой»,

— сообщает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».

Даже если выплата будет назначена начиная с апреля, расчетный период определяется по месяцу обращения. Для тех, кто хочет подать заявление уже в этом году, авторы канала составили подробную карточку.