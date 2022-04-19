«При назначении выплаты на детей от 8 до 17 лет проверяются доходы заявителя, супруга и детей в расчетном периоде. За расчетный период берутся 12 месяцев, которые предшествуют четырем месяцам до обращения за выплатой», — сообщает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».
Даже если выплата будет назначена начиная с апреля, расчетный период определяется по месяцу обращения. Для тех, кто хочет подать заявление уже в этом году, авторы канала составили подробную карточку.
Напомним, с 1 мая малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет включительно смогут подать заявление на новое пособие от государства. Его могут получить семьи, которые зарегистрированы или фактически проживают на территории Челябинской области, а также имеют среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, то есть 11 тысяч 887 рублей на одного человека.