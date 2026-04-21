Как правильно учить собаку плавать

Инструктор-кинолог Ксения Никитина рассказала, как правильно приучить питомца к воде. Ее советы приводит портал «Хорошие новости».

Главное правило — не торопиться и не применять силу. По словам эксперта, далеко не каждый щенок в малом возрасте зайдет в воду, а страх обычно пропадает лишь к 11 месяцам. Если начать слишком рано или заставлять собаку, она испугается — на исправление уйдет много времени.

Особого внимания заслуживают породы, которым плавать тяжело от природы: коротколапые (скотчтерьеры, корги, таксы, мопсы), а также борзые, пекинесы и ши-тцу. Для них спасательный жилет обязателен, но специалист рекомендует использовать его и для других собак в целях безопасности.

Начинать обучение лучше на мелководье, чтобы питомец привык к ощущению воды. Всегда оставайтесь рядом: собаки охотнее идут в воду, когда рядом близкий человек.

Категорически нельзя бросать собаку в воду — это вызывает стресс и надолго отбивает желание плавать. Также следует избегать бурных рек и сильного течения. Прекращайте занятие при первых признаках страха — напряжении, дрожи или попытках выбраться.

Если вы собираетесь взять собаку на сапборд или в лодку, наденьте на питомца спасжилет.

