Как потушить автомобиль, если он уже горит?

Рассказываем, как защитить своё имущество.

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Пожар является наиболее распространённой и опасной ситуацией. Он может возникнуть внезапно и причинить большой вред не только имуществу, но и здоровью.

И, к несчастью, довольно часто наблюдается возгорание автомобилей. Поэтому у водителя всегда должен храниться качественный огнетушитель, который точно сработает при необходимости. И важно научиться правильно им пользоваться, чтобы в критической ситуации оперативно предотвратить возгорание.

Чаще всего водители приобретают в свой автомобиль порошковые огнетушители из-за доступной цены. Но тут есть свои нюансы. Они делятся по принципу распыления. Есть с щелевидной форсункой, которые распыляют порошок по широкому периметру, укладывая его «одеялом», а также есть конусные, которые бьют кучно, мощным залпом.

Но важно не забывать правила работы не только с пусковым механизмом огнетушителя, но и сами правила пожаротушения:

Нужно находиться с наветренной стороны;

Открытый огонь начинать тушить с основания;

А вот пожар, к примеру, в капоте автомобиля (то есть в нише) следует тушить сверху;

Лучше также, если тушить будет сразу группа людей;

После ликвидации возгорания убедиться, что оно не возобновится вновь;

Важно обязательно сдать использованные огнетушители на перезарядку. Также это стоит делать каждые пять лет, даже если вы не пользовались устройством.

Отметим, что с небольшим возгоранием человек вполне может справиться самостоятельно. Но если у вас не получается справиться с огнетушителем, то следует эвакуироваться на безопасное расстояние от пожара и вызвать МЧС по номеру 112.