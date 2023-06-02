Как оформить СНИЛС на ребенка в Челябинской области — инструкция

Без этого документа не дают пособия и маткапитал

Чтобы оформить любое пособие на ребенка, нужно знать номер СНИЛС малыша. А как оформить саму «зеленую карточку»? Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— СНИЛС расшифровывается как «страховой номер индивидуального лицевого счета». До 2022 года его оформляли в Пенсионном фонде России, а с этого года уже в Социальном. На лицевом счете хранятся все данные о стаже и заработке человека: где и когда он работал, размер выплаченной зарплаты, размер уплаченных работодателем страховых взносов, величина накопительной части пенсии, а также периоды службы в армии и отпуск по уходу за ребенком и другие сведения. СНИЛС также используют для назначения пенсий и социальных пособий.

— Как оформить СНИЛС для ребенка?



— Почти три года Социальный фонд России оформляет СНИЛС для детей беззаявительно. Сведения о СНИЛС ребенка направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг автоматически после того, как из ЗАГСа в систему СФР поступает информация о рождении малыша. То есть после того, как мама оформит свидетельство о рождении. Правда, данная услуга доступна только тем мамам, которые имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Все остальные могут оформить СНИЛС лично в любой клиентской службе СФР или МФЦ. При себе нужно иметь свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

— Информация о СНИЛС ребенка отражается в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Уведомления», в мобильном приложении этот раздел называется «События». Мама должна найти в указанном разделе сообщение от Соцфонда, которое можно сохранить или распечатать. Обратите внимание, что папам и другим родственникам детский СНИЛС не направляют.

— Если СНИЛС необходим как можно скорее, например для поликлиники, родители ребенка могут обратиться за его получением в любую клиентскую службу отделения СФР. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.