— Владимир Николаевич, что такое СНИЛС и зачем он семьям и государству?
— СНИЛС расшифровывается как «страховой номер индивидуального лицевого счета». До 2022 года его оформляли в Пенсионном фонде России, а с этого года уже в Социальном. На лицевом счете хранятся все данные о стаже и заработке человека: где и когда он работал, размер выплаченной зарплаты, размер уплаченных работодателем страховых взносов, величина накопительной части пенсии, а также периоды службы в армии и отпуск по уходу за ребенком и другие сведения. СНИЛС также используют для назначения пенсий и социальных пособий.
— Как оформить СНИЛС для ребенка?
— Как родителям найти детский СНИЛС в своем личном кабинете «Госуслуг»?
— Информация о СНИЛС ребенка отражается в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Уведомления», в мобильном приложении этот раздел называется «События». Мама должна найти в указанном разделе сообщение от Соцфонда, которое можно сохранить или распечатать. Обратите внимание, что папам и другим родственникам детский СНИЛС не направляют.
— А если СНИЛС нужен срочно?
— Если СНИЛС необходим как можно скорее, например для поликлиники, родители ребенка могут обратиться за его получением в любую клиентскую службу отделения СФР. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
— Что делать, если СНИЛС потерялся?
— Ни в коем случае не нужно оформлять СНИЛС заново, у каждого человека должен быть только один номер этого документа. СНИЛС оформляется с рождения и на всю жизнь. Номер СНИЛС не меняется ни при каких обстоятельствах, даже после смены фамилии и переезда в другой регион. Если человек потерял СНИЛС, можно оформить копию — дубликат. Это делается в МФЦ или в любой клиентской службе Соцфонда, а также дистанционно через портал госуслуг или личный кабинет гражданина на официальном сайте Соцфонда.
Читайте также: Челябинская область лидирует по объемам взысканных алиментов в УрФО. Приставы рассказали, как заставляют нерадивых родителей платить детям.