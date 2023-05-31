Челябинская область лидирует по объемам взысканных алиментов в УрФО

Приставы рассказали, как заставляют нерадивых родителей платить детям

В 2022 году приставы Челябинской области взыскали 2 млрд 300 млн рублей алиментов. По этому показателю регион признан лучшим в УрФО и входит в топ-5 регионов России. Как судебные приставы взыскивают алименты и на какие другие выплаты может претендовать ребенок, рассказала заместитель руководителя главного управления ФССП по Челябинской области Полина Захарова.

Сейчас на Южном Урале долг по алиментам имеют 17 тысяч мужчин и 3 тысячи женщин. Если они работают, со взысканием долга проблем не возникает.

«Мы получаем данные о доходах таких людей от налоговой службы, а также от Социального фонда. Работодатель сам перечисляет нам определенный процент от зарплаты и пенсии, а мы уже отправляем деньги взыскателю»,

— говорит Полина Захарова.

Пристав подчеркивает: государство имеет право забирать у накопивших долги алиментщиков до 70% зарплаты. По производствам, не связанным с алиментами, — только по 50%.

Если доходов у должника нет, то накладывают арест на банковские счета, а потом — на машины, недвижимость и другое имущество.

«Такие меры мы применили примерно к 1,5 тысячи должников. Арестованное имущество проходит независимую оценку, и мы передаем его на реализацию в „Росимущество“. Также мы можем лишить человека прав на вождение автомобиля»,

— замечает Полина Захарова.

При долге по алиментам, который превышает два месяца, судебный пристав-исполнитель может привлечь должника к административной и уголовное ответственности. Чаще всего суд назначает им штрафы, обязательные работы, но может также арестовать и лишить свободы на срок до 6 месяцев.

Бывает так, что должник пропадает — его не найти.

«В этом случае мы помогаем взыскателю признать человека безвестно отсутствующим. Наши сотрудники помогают написать заявление в суд, собрать пакет документов и даже сопровождают взыскателя в суде. В 2022 году мы признали безвестно отсутствующими 18 человек, а с начала этого года уже пятерых. Теперь их дети получили право получать пенсию по потере кормильца»,

— рассказывает Полина Захарова.

Безвестно отсутствующим признают человека, который год не был дома, не ходил на работу, а его место нахождения неизвестно. Однако прятаться от взыскателя таким образом Захарова не советует — можно потерять все. У пропавшего человека обнуляется регистрация по месту жительства, его в упрощенном порядке разводят с супругой, ему запрещается менять документы.

Попадают к приставам и такие исполнительные производства, когда их просят восстановить порядок общения с детьми.

«В 2022 году было 90 таких дел, с начала этого года — 75. Они все сложные. И мы должны исполнить букву закона, не нанеся психологической травмы ребенку»,

— говорит Полина Захарова.