Сейчас на Южном Урале долг по алиментам имеют 17 тысяч мужчин и 3 тысячи женщин. Если они работают, со взысканием долга проблем не возникает.
«Мы получаем данные о доходах таких людей от налоговой службы, а также от Социального фонда. Работодатель сам перечисляет нам определенный процент от зарплаты и пенсии, а мы уже отправляем деньги взыскателю», — говорит Полина Захарова.
Пристав подчеркивает: государство имеет право забирать у накопивших долги алиментщиков до 70% зарплаты. По производствам, не связанным с алиментами, — только по 50%.
Если доходов у должника нет, то накладывают арест на банковские счета, а потом — на машины, недвижимость и другое имущество.
«Такие меры мы применили примерно к 1,5 тысячи должников. Арестованное имущество проходит независимую оценку, и мы передаем его на реализацию в „Росимущество“. Также мы можем лишить человека прав на вождение автомобиля», — замечает Полина Захарова.
При долге по алиментам, который превышает два месяца, судебный пристав-исполнитель может привлечь должника к административной и уголовное ответственности. Чаще всего суд назначает им штрафы, обязательные работы, но может также арестовать и лишить свободы на срок до 6 месяцев.
Бывает так, что должник пропадает — его не найти.
«В этом случае мы помогаем взыскателю признать человека безвестно отсутствующим. Наши сотрудники помогают написать заявление в суд, собрать пакет документов и даже сопровождают взыскателя в суде. В 2022 году мы признали безвестно отсутствующими 18 человек, а с начала этого года уже пятерых. Теперь их дети получили право получать пенсию по потере кормильца», — рассказывает Полина Захарова.
Безвестно отсутствующим признают человека, который год не был дома, не ходил на работу, а его место нахождения неизвестно. Однако прятаться от взыскателя таким образом Захарова не советует — можно потерять все. У пропавшего человека обнуляется регистрация по месту жительства, его в упрощенном порядке разводят с супругой, ему запрещается менять документы.
Попадают к приставам и такие исполнительные производства, когда их просят восстановить порядок общения с детьми.
«В 2022 году было 90 таких дел, с начала этого года — 75. Они все сложные. И мы должны исполнить букву закона, не нанеся психологической травмы ребенку», — говорит Полина Захарова.