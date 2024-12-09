Как хранить мандарины правильно

Холодильник — не самый лучший вариант

Мандарины — неотъемлемая часть новогоднего стола. Многие покупают их заранее и хранят в холодильнике. Но мандарины — тропические фрукты, и холод быстро их погубит. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно хранить эти яркие плоды.

«Мандарины нужно хранить при температуре от +6 до +10 градусов. Если в холодильнике такую температуру обеспечить невозможно, то лучше поместить их в прохладное место в доме»,— уточнили эксперты.

Кроме того, важно соблюдать правильное соседство: не следует класть мандарины вместе с бананами и яблоками, поскольку эти фрукты вырабатывают газ этилен, а он ускоряет созревание. Испортит мандарины и их хранение в целлофановом пакете — эти цитрусовые любят воздух и влагу.

А еще при покупке важно обращать внимание на целостность кожуры плода. Повреждения или плесень моментально приведут его в негодность. Быстро испортится и перезревший плод — на это указывают твердая и сморщенная кожица.

Кстати, в этом году на новогодних столах челябинцев будут мандарины из Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана — совсем недавно в регион завезли более 620 тонн цитрусовых.