Как изменится жизнь россиян в апреле‑2023

Рассказываем, какие нововведения вступают в силу

Традиционно с наступлением нового месяца в России вступают в силу новые законы и нововведения, которые направлены на улучшение жизни граждан и их защиту. Апрель-2023 не исключение: во втором весеннем месяце проиндексируют социальные пенсии, защитят владельцев маткапитала при покупке жилья и снизят беспошлинный порог на ввоз товаров из-за границы. Подробнее — в нашем материале.

1 апреля

В России проиндексируют социальные пенсии на 3,3% в дополнение к проведенной в июне-2022 индексации на 10%. Обращаться никуда не нужно, индексация произойдет автоматически. Более подробно об этом можно узнать в нашем материале.



1 апреля вступит в силу закон, защищающий владельцев материнского капитала при приобретении жилья. Теперь направить деньги маткапитала на погашение займов можно будет лишь в те кредитные организации, которые соответствуют требованиям Банка России. Это связано с тем, что часто владельцам сертификатов выдают заем на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

С 1 апреля утверждать условия получения жилищных субсидий будут местные власти. В частности, они будут устанавливать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это позволит оказывать жителям региона более адресную поддержку.

Производителей и импортеров пива и слабоалкогольных напитков, которые они упаковывают в кеги, обяжут маркировать такую продукцию и предоставлять сведения о маркировке в систему «Честный знак».

С 1 апреля снизят беспошлинный порог на ввоз товаров из-за границы на территорию Евразийского экономического союза. Для товаров, которые доставляют почта или транспортные компании, он составит 200 евро, а для товаров, перевозимых в багаже весом не более 25 килограммов, — 500 евро. Раньше беспошлинный порог составлял 1000 евро.

Страховщики перед заключением договора добровольного страхования будут обязаны предоставлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ, который должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта. Как отмечают в Центробанке, это позволит клиентам изучить информацию о страховке и сравнить ее с другими.

1 апреля продлевается запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Он будет действовать до 1 октября 2023 года. Также на полгода продлят запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров и доверительных управляющих.

Также с 1 апреля микрофинансовые организации при оформлении онлайн-микрозаймов будут обязаны определять личность заемщика по определенным параметрам. Например, им необходимо будет убедиться в действительности паспорта заемщика, подлинности фотографии в документе, а также в подлинности сведений о кредитной истории.

«Всего предлагается 10 способов проверки. Микрофинансовые организации будут обязаны использовать как минимум три из них. Это позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов с использованием чужих персональных данных»,— сообщают в пресс-службе Центробанка.

С 1 апреля самоходные машины и другие виды техники, сделанные в странах — членах Евразийского экономического союза, будут регистрировать в России только при наличии электронных паспортов.

Кроме того, с 1 апреля будет использоваться упрощенная форма сообщения в налоговую о недвижимости или транспорте. В документах можно будет не указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики автомобилей.

Операции по продаже налогоплательщиками драгоценных металлов компаниям, изготавливающим банкноты и монеты Банка России, освободят от уплаты НДС.

А еще с 1 апреля признанные иноагентами некоммерческие организации не смогут получить статус исполнителя общественно полезных услуг.

3 апреля

С этого дня вступает в силу новый порядок установления инвалидности. В частности, одним из оснований для признания инвалидности станут увечья или заболевания, полученные при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании. Речь идет о добровольцах, которые выполняют задачи, возложенные на Вооруженные силы России в периоды мобилизации, военного положения, в военное время, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях и использовании армии за пределами России.

6 апреля

С этого дня организаторы культурных и спортивных мероприятий на внутренних водных путях смогут просить об ограничении или запрете движения судов на время проведения таких мероприятий. Закон призван повысить безопасность на воде.

19 апреля

Держателей ипотечных бумаг, которые помогают удешевить конечную стоимость ипотеки и увеличить возможность банка по ее выдаче, защитят в случае банкротства банка.

«В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном счете, открытом в одном из уполномоченных банков»,— уточнили в Госдуме.

28 апреля

С этого дня вводится электронное взаимодействие ведомств. Так, органы исполнительной власти смогут получать из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния такие сведения, как рождение, заключение брака и многое другое.

29 апреля

Изменятся требования для приема на госслужбу. Будут введены такие понятия, как «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». Искать кадры и проверять их соответствие квалификационным требованиям будут подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров. При этом проведение квалификационного экзамена отменят.