В России проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Выплаты повысят на 3,3%

С 1 апреля в России на 3,3% проиндексируют социальные пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе.

Как объяснили в пресс-службе Минтруда РФ, традиционно индексацию социальных пенсий проводят 1 апреля, однако в 2022 году в условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение проиндексировать социальные пенсии с 1 июня 2022 года на 10%.

«С 1 апреля социальные пенсии возрастут еще на 3,3%. Таким образом, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, которая составила 11,9%. Общий годовой рост такой пенсии составит 13,6%»,— пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ статс-секретарь Андрей Пудов.

В ведомстве уточнили, что мера коснется около четырех миллионов человек.

Напомним, социальную пенсию получают граждане, трудового стажа которых не хватает для получения страховой пенсии.