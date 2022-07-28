Как идеи жителей меняют города Челябинской области

Рассказываем о самых интересных инициативных проектах благоустройства

В этом году в Челябинской области реализуют десятки проектов по программе инициативного бюджетирования. На воплощение в жизнь идей, предложенных жителями региона, губернатор Алексей Текслер направил 1,5 млрд рублей из региональной казны. Редакция ИА «Первое областное» подготовила обзор нескольких наиболее интересных начинаний, плоды которых мы увидим уже в этом году.

Челябинск: сквер вокруг карьера

Стоит отметить, что финансирование инициативных проектов увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. Это позволило муниципалитетам дать зеленый свет гораздо большему числу предложений, чем раньше. Так, в Челябинске весной рассмотрели 200 проектов от горожан и инициативных групп. Среди них — развитие общественных территорий, благоустройство придомовых территорий, размещение детских и спортивных площадок, улучшение социальных объектов и другие.

Одним из проектов, победивших в онлайн-голосовании, стало благоустройство территории вокруг карьера на улице Громова в поселке Новосинеглазово (Советский район). Он всегда был излюбленным местом отдыха местных жителей, но с годами его берега заставили гаражами, а сам водоем заполнил мусор.

Весной нынешнего года новосинеглазовцы предложили создать вокруг карьера сквер. В апреле территорию вокруг освободили от гаражей, а в июне расположенный в поселке завод «Трубодеталь» взялся за очистку карьера от мусора и посадил в водоеме 200 гиацинтов — растений-очистителей, которые поглощают из воды тяжелые металлы, борются с бактериями и обогащают водоемы кислородом.

Как рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» глава Советского района Владислав Макаров, сейчас на месте будущего сквера идут земляные работы по вертикальной планировке и укладка кабелей наружного освещения.

Проект предполагает создание вокруг карьера прогулочных дорожек, установку скамеек, качелей, игровой и спортивной площадок.

Миасс: реконструкция парка у ДК «Горняк»

В Миассе в этом году реализуют 19 инициатив жителей из 44, вынесенных на онлайн-голосование. На их финансирование город направил 72 млн рублей. Абсолютным победителем конкурсного отбора стал проект благоустройства мемориально-паркового комплекса в районе ДК «Горняк», который предложила директор АНО «Гордость Урала» Оксана Лыткина.

По ее словам, этот объект является единственным парком отдыха для жителей поселка Первомайский. Парк поэтапно приводят в порядок уже третий год. В 2020 году компания ООО «Гетерозисная селекция», учредитель АНО «Гордость Урала», восстановила фасад ДК «Горняк», отремонтировала мемориальный комплекс и хоккейную коробку, расположенную на территории парка. В 2021 году была запланирована реконструкция сквера между парком и дворцом культуры на сумму свыше 1,5 млн рублей.

«Таким образом, будет восстановлен ансамбль сталинской архитектуры и планировки. Но все это точечные меры, проблему же необходимо решать комплексно», — считает Оксана Лыткина.

Важной частью архитектурного ансамбля парка являются колонные ограждения. Именно ими и предложили заняться общественники в 2022 году. Всего вдоль западной границы парка, со стороны главного входа, расположена 41 колонна. Они не подлежат восстановлению, поэтому вместо них предлагается установить новые. В комплекс работ также включены расчистка территории, установка металлических ограждений, калиток и ворот. В самом парке планируется посадить хвойные деревья, сделать освещение, оборудовать площадку для занятий воркаутом и детскую площадку.

По словам Оксаны Лыткиной, аукцион на выполнение работ еще не проводился, но проект должен быть реализован уже в этом году.

Магнитогорск: спортивный кластер

В Магнитогорске в этом году для реализации было выбрано порядка 45 инициативных проектов. Среди них власти города особо выделяют три спортивных кластера, которые появятся в Орджоникидзевском районе города.

Первый проект — спортивная площадка в районе домов по ул. Советской, 205/1 и ул. 50-летия Магнитки, 44/1 с благоустройством прилегающей территории, устройством тротуаров и парковочного кармана. На спортплощадке будут игровое поле с покрытием, комплекс уличных тренажеров и оборудование для стритбола.

Второе спортивное сооружение будет создано в районе школы № 38. Там оборудуют баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, поставят уличные тренажеры и обустроят зону отдыха.

«На следующий год запланировано появление на этой же территории комплекса детского игрового оборудования», — добавили в мэрии города.

Третья спортплощадка появится в поселке Новостройка по улице Нахимова. Там строят баскетбольную площадку, уличные тренажеры и детский комплекс.

В Магнитогорске рассчитывают, что эти объекты будут мотивировать жителей города разных возрастов к занятиям физкультурой.

Златоуст: пешеходная зона и озеленение

В Златоусте в этом году по инициативам горожан благоустраивают четыре территории. Имеет смысл рассказать обо всех, тем более что они хорошо иллюстрируют, каким златоустовцы хотели бы видеть свой город.

В этом году при поддержке губернатора Алексея Текслера в городе оружейников обновляют пешеходную зону на улице Таганайской в районе оружейной слободы «АиРовка», строят тротуар с велодорожкой по проспекту 30-летия Победы и устанавливают новое спортивное оборудование на стадионе у школы № 35.

Кроме того, в городе реализуют проект «Чистый воздух» — озеленяют территорию в районе пересечения улицы Тургенева, 4 и проспекта Мира, 8, где расположено несколько социальных объектов: детский сад, круглосуточный стационар городской больницы, а также сквер «Чайка».

«По всем объектам проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики. Активно ведутся работы по стадиону школы № 35. Сдача объекта запланирована к началу учебного года. По трем остальным работы планируется завершить к октябрю», — сообщили в администрации города.

Подробнее об особенностях программы инициативного бюджетирования вы можете узнать из материала ИА «Первое областное».

Фото и иллюстрации предоставлены Владиславом Макаровым, Оксаной Лыткиной, пресс-службами администраций Златоуста и Магнитогорска