На чем и куда российские авиакомпании будут летать после введения санкций?

Эксперт объяснил, зачем самолеты проходят перерегистрацию и возможно ли полностью заменить иностранные детали российскими

Санкции Запада, введенные в отношении нашей страны после начала спецоперации на Украине, отразились на российской гражданской авиации. В ближайшее время наша страна не сможет рассчитывать на зарубежные Boeing и Airbus, а также комплектующие к ним. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Что дает перевод самолетов в Росреестр, как в России будут чинить и обслуживать воздушные суда в условиях ограничений — в материале ИА «Первое областное».

Что такое лизинг

Что такое лизинг и как он действует в сфере авиации, нам объяснил руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Существует финансовый лизинг, когда воздушное судно остается в собственности компании до тех пор, пока не будут выплачены все лизинговые платежи. Это не покупка в кредит, когда воздушные суда находятся на балансе у авиакомпании, за них нужно платить налоги и так далее. В случае с финансовым лизингом воздушное судно находится именно на балансе лизинговой компании. Также есть операционный лизинг: на какой-то срок (как правило, около пяти-шести лет) воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией, которая ежемесячно вносит какой-то платеж, по прошествии лизингового срока воздушное судно возвращает», — пояснил Олег Пантелеев.

Что такое регистрация самолета и для чего необходим перевод в Росреестр?

Авиационные власти той или иной страны регистрируют в свой реестр воздушные суда, присваивают им номера. Соответственно, авиационные власти тех стран, где зарегистрирован самолет, отвечает за то, чтобы самолет своевременно обслуживался. В том числе подтверждая безопасность эксплуатации.

«Множество самолетов российских авиакомпаний, принадлежащих лизинговым компаниям, были зарегистрированы на Бермудских островах. Сложилась ситуация, когда бермудская авиационная администрация выпустила письмо, в котором уведомила авиакомпании нашей страны о том, что она не может осуществлять контроль за содержанием российского парка, поэтому отзывает свидетельства о пригодности, выданные в отношении самолетов, эксплуатируемых в России. Что в свою очередь предпринимает Россия? Ускоренно производится перерегистрация судов в России, судам присваиваются российские номера. После этого российские авиационные власти будут проводить оценку состояния этих судов и выдавать документы. Таким образом, сейчас часть самолетов не имеет действующих разрешительных документов, но эта проблема будет оперативно решаться. При этом в России на сегодня несколько сотен самолетов, уже зарегистрированных в стране», — прокомментировал собеседник.

Возможностью перерегистрации уже воспользовалась авиакомпания Utair, указывает Ассоциация туристических организаций России (АТОР).

«Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков», — цитирует пресс-служба АТОР президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова.

Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолетов. Но 9 самолетов Boeing 737NG, принадлежащих иностранным лизингодателям, компания вывела из флота.

Национальный перевозчик «Аэрофлот» пока не перевел самолеты, а лишь «зарезервировал места в российском реестре и оплатил номера», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Безопасность полетов российских авиакомпаний после отзыва Бермудами сертификатов летной годности не будет снижена, сообщили в Росавиации.



Как быть с запчастями и ремонтом самолетов?

Санкции запрещают как оказывать услуги по обслуживанию эксплуатируемых российскими авиакомпаниями самолетов, так и поставлять комплектующие в Россию. Получается, их эксплуатация должна прекратиться по мере износа запчастей или окончания сроков техосмотра — самолеты отправят в гараж? Но есть выход, уверены эксперты.

«Если диагностику и ремонт лизинговых самолетов освоят российские компании или удастся создать производство заменителей запчастей, которые получат одобрение российских авиационных властей, то мы создадим правовую основу для того, чтобы эксплуатировать их безопасно и официально. За рубежом эти решения могут не принимать, считая нашей самодеятельностью, но, учитывая, что такие самолеты в ближайшее время не будут летать в Европу, их можно использовать по России. Такая конструкция может быть жизнеспособной», — считает эксперт.

Также мы спросили у специалистов, возможно ли импортозамещение в сфере авиации. Однозначного ответа мы не получили. Но спикеры сошлись во мнении, что на это точно требуется время.

«Теоретически есть возможность освоения диагностики и ремонта комплектующих, возможность приобретения необходимого за рубежом через третьи страны, через посредников. Иран, к примеру, в условиях очень жестких санкций эксплуатирует самолеты западного производства. Вопрос в одном — как быстро у нас получится решить эту задачу», — ответил Олег Пантелеев.

Как обстоят дела с нашими самолетами?

«Наши лайнеры вполне могут стать альтернативой, но и при их производстве все еще используются комплектующие западного производства. Какое-то количество деталей удалось закупить, но сейчас надо думать о постепенно их замещении отечественными. Когда это удастся сделать, они будут независимы, но вопрос — когда это произойдет. В самолетах МС-21 самые сложные системы импортозамещены: двигатель, крыло. Но есть ряд других систем, по ним еще работы продолжаются», — рассказал наш собеседник.

В Челябинской области нет предприятий авиастроительной отрасли. Но есть, например, «НИИИТ-Опытный завод» им. А. М. Брейгина. Он производит радионавигационное и радиолокационное оборудование для оборонного комплекса и гражданской авиации.

«В наших изделиях около 5 тысяч элементов. Сейчас осталось 190 импортных, не считая вычислителей. Было значительно больше. Часть из этих элементов производят в странах из списка недружественных. Пока у нас есть достаточный запас. Сейчас мы быстрыми темпами ищем им замену. В России много предприятий, которые производят элементную базу. Думаю, через полгода весь производственный цикл будет выстроен», — сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Брейгин в интервью Bfm74.ru.

Собеседник считает, что предприятиям потребуется полгода, чтобы найти отечественную замену иностранным комплектующим.

Куда южноуральцы могут летать сейчас?

За последние несколько дней ряд авиаперевозчиков приостановил международные рейсы. Причина тому — закрытие воздушного пространства некоторых стран и угроза ареста находящихся в лизинге самолетов. Какие авиаперевозчики на сегодня выполняют рейсы и какие направления доступны южноуральским туристам — в нашем материале.



Кроме того, до 20 марта продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

