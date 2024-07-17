Родители требуют 20 миллионов рублей компенсации с водителя, насмерть сбившего их сына под Челябинском

Нарушитель двигался со скоростью не менее 124 км/ч

В Сосновский районный суд поступило уголовное дело 61-летнего водителя Kia, который в сентябре прошлого года насмерть сбил 15-летнего велосипедиста. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

При перестроении вправо водитель выехал на полосу, не предназначенную для движения авто в прямом направлении. Велосипедист до момента столкновения двигался навстречу по этой полосе. Подросток скончался на месте.

«Родителями погибшего заявлены исковые требования о возмещении причиненного морального вреда на сумму 20 миллионов рублей, на имущество обвиняемого стоимостью около 6 миллионов рублей наложен арест», — рассказали в региональной прокуратуре.