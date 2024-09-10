Как челябинцам защититься от нового штамма ковида «флирт»

Челябинцам напомнили о важности мытья рук

В Челябинской области отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и ковидом. Новый штамм носит название «флирт», который легко передается и имеет маленький инкубационный период — не более суток. Что известно о вирусе и как от него защититься, рассказала в программе «Есть вопрос» на телеканале ОТВ заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.



Специалист отметила, что после пандемии ковида челябинцы стали чаще болеть вирусными инфекциями. Скорость распространения штамма «флирт» приближает его к таким популярным вирусам, как грипп, риновирус.

«Если говорить о новой коронавирусной инфекции, каждый новый штамм более контагиозный (заразительный. — Прим. автора), чем предыдущий. В этом есть и обратная сторона. Мы видим очень большой процент легких форм этой вирусной инфекции, что ее приближает к другим вирусным инфекциям, с которыми мы живем», — сказала Татьяна Софейкова.

Однако она призвала не обманываться, так как тяжелые формы ковида могут проявляться у определенных групп риска.

В августе лабораторные исследования показали, что в Челябинской области в основном циркулирует риновирус, который поражает нос. Поэтому он проявляется в виде обильного насморка. Некоторые случаи сопровождаются болью в горле, кашлем и даже повышением температуры.

Главным осложнением ковида и гриппа является пневмония. Новые штаммы проявляются в том числе кишечными расстройствами. Учитывая, что сейчас идет сезон фруктов и овощей, человек может не обратить на такой симптом внимания.

«„Флирт“ отличается этой особенностью, когда регистрируются выраженные кишечные формы», — отметила специалист.

Источником инфекции всегда является человек. Однако и без него вирус какое-то время может жить на поверхностях. Поэтому важно мыть руки перед едой и сразу по возвращении с улицы. Для профилактики респираторных инфекций для начала нужно убрать источник.

«Если невозможно выгнать больного с работы или из школы, значит, по возможности нужно сократить количество социальных контактов. Если не получается — использовать маску. Еще один способ профилактики — повышение защитных сил организма. Для этого нужно грамотно подходить к питанию и сну», — отметила Татьяна Софейкова.

Пик заболеваемости ожидают в ближайшее время. Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, в России за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20,1%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России.

Главный внештатный детский инфекционист Челябинского городского округа Елена Корнеева обратила внимание и на заболевания у детей.

«При появлении у детей первых симптомов респираторных заболеваний и тем более гриппа, конечно, для профилактики заражения других ребятишек не нужно отправлять детей в детские сады, школы, дополнительные образовательные кружки и секции. Когда ребенок болеет, нагрузка на организм приводит к еще более длительному и тяжелому периоду его выздоравливания», — подчеркнула инфекционист.

В качестве профилактики также можно делать прививки против инфекционных заболеваний.