В Челябинской области во время выборов привились от гриппа 3,5 тысячи человек

На избирательных участках работали бригады медиков

Жители Челябинской области во время выборов 7 и 8 сентября могли поставить прививку от гриппа — на избирательных участках работали бригады медиков. За два дня возможностью вакцинироваться воспользовались почти 3,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



«Грипп нельзя недооценивать. Это не просто ОРВИ. Гриппом достаточно легко заразиться, а протекает он тяжелее остальных вирусных респираторных инфекций и имеет наибольшее число осложнений. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Она специально моделируется таким образом и каждый год разная», — отметила заведующая челябинской поликлиникой ГКБ № 8 Ирина Павлюкевич.

Вакцинация продолжается в прививочном кабинете поликлиник региона. Расписание работы можно посмотреть на ресурсах медорганизаций.

Отметим, в Челябинской области отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и ковидом. Новый штамм носит название «флирт», который легко передается и имеет маленький инкубационный период — не более суток. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова рассказала об особенностях вируса и как от него защититься.