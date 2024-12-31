Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Челябинске

1 и 2 января автобусы, трамваи и троллейбусы перейдут на особый режим работы

Сегодня, 31 декабря, общественный транспорт в южноуральской столице будет работать по расписанию выходного дня. А в первые два дня 2025 года он перейдет на особый режим работы, сообщает ЧелябГЭТ.

«1 и 2 января автобусы, трамваи и троллейбусы в Челябинске будут работать в особом режиме. Ознакомиться с актуальным расписанием общественного транспорта можно на сайте», — сообщили в тг-канале ООО «ЧелябГЭТ».

В новогодние каникулы общественный транспорт в южноуральской столице будет выходить на линию по расписанию выходного дня. Отметим, что с завтрашнего дня ожидается ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о больших снегопадах, а ГАИ попросило по возможности воздержаться автолюбителей от дальних поездок.

Водительский состав водителям ЧелябГЭТ провели инструктаж о безопасности дорожного движения в условиях снегопада и в период новогодних праздников. Руководители автотранспортных предприятий подготовили технику для уборки и вывоза снега с остановочных пунктов.