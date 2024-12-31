ГАИ предупредила об ухудшении погодных условий в Челябинской области

1 января 2025 года на Южном Урале ожидаются снегопады и гололедица

С завтрашнего дня, 1 января 2025 года, в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. ГАИ предупредило жителей о том, что на дорогах региона возможно образование гололедицы и попросило по возможности не отправляться в дальние поездки на личных автомобилях, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

В ГАИ также напомнили об основных особенностях управления автомобилем в условиях снегопадов и образования гололедицы.

«Очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Включайте ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний», — напомнили в ГАИ.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, обращайтесь в единую диспетчерскую службу по телефону 112.