Как аномалии нынешней зимы в Челябинской области скажутся на озимых культурах

Спросили у экспертов

Зима в сезоне-2024/2025 в Челябинской области полна сюрпризов. Почти до конца декабря в регионе было мало снега, а температура то поднималась до плюсовых значений, то опускалась ниже −20 градусов. А это довольно опасные условия для озимых культур. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, так ли в регионе мало снега и возможно ли предсказать, что будет с урожаем после такой «капризной» зимы.

Теплые и малоснежные зимы в Челябинской области бывают, хотя и нечасто, сообщили нам в областном Гидрометеоцентре. Например, 31 декабря 1947 года средняя температура в регионе составила +6 градусов, а вместо снега шел дождь. Самыми малоснежными были зимы 2009 и 2014 годов.

«В этом году сказать, что снега мало, нельзя, поскольку в начале 2025 года высота снежного покрова по области составляет 26 сантиметров — а это в пределах климатической нормы», — уточнила начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Этого объема осадков вполне достаточно для перезимовки озимых культур, считает кандидат сельскохозяйственных наук Николай Глаз. Он объяснил, что для таких культур очень важен суммарный, годовой запас осадков и в 2024 году он был получен.

«В июле после обильных дождей озимые получили большой запас влаги. Лишняя была сброшена в сентябре, когда стояла теплая и сухая погода. До замерзания почвы было накоплено не менее многолетней нормы влаги. Конечно, мы переживали, когда температуры начали опускаться до −15 градусов и ниже, но потом снег все-таки выпал. Поэтому сейчас можно сказать, что условия для перезимовки хорошие», — рассказал журналисту ИА «Первое областное» Николай Глаз.

Но, по его словам, многое будет зависеть от весенних погодных условий.

«Снежный покров установился достаточный, чтобы защищать озимые от морозов. А морозов нет. И бывает так, что к весне при положительных температурах и высоком снежном покрове культуры выпревают и покрываются грибком»,— уточнил ученый.

При этом он подчеркнул, что говорить об этом пока рано и на сегодняшний день опасений, что озимые погибнут, нет.

А мы предлагаем вернуться в 2024 год и вспомнить, какие сюрпризы он нам преподнес. В их числе — торнадо, северные сияния и световые столбы.

Материал создан ИА «Первое областное»