Кабмин выделил 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре

Их в российских вузах откроют на научно‑технологических направлениях

«Данное решение откроет больше возможностей для молодых специалистов продолжить обучение в магистратуре и позволит обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами, что особенно актуально для организаций, находящихся под санкциями недружественных государств»,

— сообщили в пресс-службе правительства России.