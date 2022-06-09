В 2022 году в российских вузах увеличится количество бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Распоряжение о выделении 30 тысяч дополнительных мест по программам магистратуры подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о направлениях подготовки, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства и других приоритетных направлениях.
«Данное решение откроет больше возможностей для молодых специалистов продолжить обучение в магистратуре и позволит обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами, что особенно актуально для организаций, находящихся под санкциями недружественных государств», — сообщили в пресс-службе правительства России.
Ранее вузам Челябинской области выделили 10 874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры на 2023/2024 учебный год.
За контрольными цифрами приема особенно следят родители абитуриентов, так как стоимость высшего образования в регионе сравнялась с ценой на студию.
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