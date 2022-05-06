В вузах Челябинской области в 2023 году откроют более 10 800 бюджетных мест

Их по итогам публичного конкурса Южному Уралу выделило Минобрнауки России

В министерстве образования и науки России огласили итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2023/2024 год. Вузам Челябинской области выделили 10 874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе главы региона.



«В тройке вузов-лидеров по количеству мест — Южно-Уральский государственный университет, который получил 3216 бюджетных мест. Магнитогорский государственный технический университет имени Носова будет обучать на бесплатной основе 1974 студента, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет — 1271», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Остальные места распределены между 21 вузом региона, в том числе их филиалами. В пятерке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест:

образование и педагогические науки — 1787 мест;

клиническая медицина — 802;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 661;

машиностроение — 644;

физическая культура и спорт — 600.

«В Челябинской области действуют 28 вузов федерального и регионального значения, в которых получают профессию более ста тысяч студентов. Примерно десятая часть из них учится за счет федерального бюджета: в этом году 10 482 абитуриента смогут учиться в Челябинской области бесплатно. К тому же есть возможность получить специальность по целевому направлению», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Так, в Южно-Уральском государственном медицинском университете 75% бюджетных мест на факультетах лечебного дела и педиатрии — целевые, а среди ординаторов целевиков и вовсе 99%.

«Медиков, педагогов у нас буквально «разбирают» по образовательным организациям еще до окончания вуза. Похожая ситуация с инженерными кадрами: у многих вузов заключены соглашения с предприятиями региона, и пока студенты проходят производственную практику, работают в совместных исследовательских проектах, к ним уже присматриваются работодатели. В итоге у нас доля трудоустройства выпускников — почти 80%», — продолжает Алексей Текслер.

В Челябинской области ежегодно увеличивается количество бюджетных мест на IT-направления и информационную безопасность. Здесь, как добавил губернатор, желание молодых людей учиться и работать в IT-сфере напрямую совпадает с потребностями региональной экономики, где сейчас активно развиваются цифровые технологии.

«В 2021 году мы начали в области работу по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня на базе двух крупнейших челябинских вузов — Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета. Это будет принципиально новая научно-образовательная среда с упором на инновации, с комфортными условиями для жизни, учебы, работы, отдыха. Уверен, что реализация проекта вкупе с теми возможностями, которые открываются для студентов в Челябинской области, привлечет к нам еще больше активной и талантливой молодежи», — сказал Алексей Текслер.

Всего на 2023/2024 год вузам по всей стране выделено 590 101 бюджетное место на все программы подготовки, в том числе 427 560 — на бакалавриат и специалитет. По прогнозу Минобрнауки России, в этот год школы окончат 636 тысяч человек. Таким образом, более 67% выпускников смогут получить высшее образование бесплатно.

В предстоящем 2022/2023 учебном году такая возможность будет у 64% выпускников.