Избирком рассказал, как голосуют осужденные в Челябинской области

Полноценные участки созданы в СИЗО трех городов

В Челябинской области продолжается голосование на выборах губернатора и депутатов местных созывов. Сегодня Избирком рассказал, что в четырех СИЗО региона организована работа полноценных избирательных участков.

Всего в регионе 1,5 тысячи подозреваемых в совершении преступлений могут реализовать свое избирательное право. Эти люди содержатся под стражей. Во временных участковых избирательных комиссиях для них подготовлены необходимые для голосования документы, в том числе и информация о выборах и кандидатах.

«Голосуют и граждане, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Последние смогут сделать это посредством переносных урн», — поясняет Избирком.

Напомним, явка в первый день голосования по региону составила почти четверть от общего числа избирателей.