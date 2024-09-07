Почти 600 тысяч южноуральцев проголосовали на выборах губернатора

Облизбирком озвучил данные по явке в первый день голосования

Четверть от числа зарегистрированных в Челябинской области избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора. Данные о явке на момент закрытия участков сообщает региональный избирком.

«По данным на 20:00 7 сентября, 583 тысячи 856 избирателей приняли участие в выборах. Это составляет 24,26% избирателей», — говорится в сообщении.

Среди городов лидером по явке в первый день стал Южноуральск. Там на участки пришли 49,24% жителей, обладающих избирательным правом.

В Саткинском округе явка составила 44,41%. В Кусинском районе гражданский долг исполнили 42,79%, в Нагайбакском районе — 41,65%. Замыкает пятерку лидеров Кунашакский район, где проголосовали 40,42% избирателей.

В Челябинске явка на избирательных участках составила менее 17%.

Добавим, в воскресенье, 8 сентября, участки откроются в 8:00 и продолжат работу до 20:00.