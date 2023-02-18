Из Златоуста в Донбасс отправили новую партию гуманитарной помощи

В зону проведения спецоперации везут автомобиль, продукты и строительные материалы

Сегодня, 18 февраля, из Златоуста в Донбасс отправили очередной груз с гуманитарной помощью для бойцов и мирных жителей. Как рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Златоуста Максим Пекарский, сопровождать машину будут председатель собрания депутатов Алексей Карюков и заместитель мэра Златоуста Юрий Ганеев.

«В конце прошлого года отправили в Донбасс фуру с гумпомощью. Сегодня выехала еще одна. Многотонный груз предназначен для наших бойцов, госпиталей и мирных жителей. Среди прочего везем и автомобиль УАЗ. К месту назначения он прибудет как раз ко Дню защитника Отечества. Такой вот подарок ребятам с малой родины»,— написал Максим Пекарский.

Военнослужащим и мирным жителям отправили продукты питания, строительные материалы, постельное белье, полиэтиленовую пленку, теплые вещи, салфетки и многое другое.

За помощь в формировании груза глава Златоуста поблагодарил своих коллег: главу Саткинского района Александра Глазкова, главу Трехгорного Данила Громенко, главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича и главу Кусинского района Юрия Лысякова.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что предприятие «Златэнерготелеком» взяло на себя ремонт автомобилей, состоящих на вооружении 90-й танковой дивизии, принимающей участие в спецоперации. По данным на декабрь 2022 года, сотрудники предприятия отремонтировали и отправили обратно танкистам шесть автомобилей.

Сейчас в Златоусте на ремонте находится автомобиль, который на следующей неделе будет передан Герою России полковнику Ивану Шицу — командиру 239-го гвардейского Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды краснознаменной дивизии.

Напомним, летом 2022 года Иван Шиц получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу Золотую Звезду Героя России.