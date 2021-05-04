Из-за подготовки к 9 Мая в центре Челябинска ограничат спуск колясок

На площади Революции начали монтаж трибуны для зрителей парада Победы

В центре Челябинска в канун Дня Победы ограничили спуск колясок. Мера связана с установкой мобильной трибуны для зрителей Торжественного построения на площади Революции. Об ограничении ИА «Первое областное» накануне рассказали в городском управлении культуры.

«На площади Революции начат монтаж мобильной трибуны для зрителей Торжественного построения 9 Мая 2021 года. На время монтажа трибуны временно ограничен спуск колясок в подземном пешеходном переходе на площади Революции со стороны музея искусств»,— объявили в управлении культуры администрации Челябинска.

Напомним, в День Победы, в 22:00, в Челябинске запустят торжественный салют. Также в воскресенье, 9 мая, состоится концерт с участием групп «Любэ» и «Самоцветы».

Добавим, в течение всего Дня Победы телеканал ОТВ будет вести праздничный эфир и транслировать главные мероприятия, посвященные празднику.