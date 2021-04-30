Весь день 9 Мая журналисты ОТВ будут вести праздничный эфир и транслировать главные мероприятия, посвященные Дню Победы.
В 9:00 утра — прямое включение с церемонии возложения цветов к Вечному огню. В 11:00 начнется трансляция торжественного построения, посвященного Дню Победы.
Всю первую половину дня, до 13:00, будет работать в прямом эфире праздничная студия ОТВ.
В 22:00 начнется прямая трансляция праздничного салюта в честь Дня Победы.
Полная программа передач в этот день выглядит так:
5:10 Мемориалы России (12+)
5:35 ОТВ-сериал: «Мамочки». 20—22 серии (2015, Россия) (16+)
6:50 ОТВ-детям. Мультфильмы (Россия, 2004—2012) (6+)
8:00 Мемориалы России (12+)
8:30 Южный Урал фронту (12+)
8:45 Ими гордится Южный Урал. Специальный репортаж (12+)
9:00 Возложение венков к Вечному огню. Прямая трансляция
9:50 Студия, посвященная Дню Победы. Прямая трансляция
11:00 Торжественное построение, посвященное Дню Победы. Прямая трансляция
12:00 Студия, посвященная Дню Победы. Прямая трансляция
13:00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
13:15 ОТВ-сериал: «Офицерские жены». 5—6 серия (2015, Россия) (16+)
15:00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
15:15 ОТВ-сериал: «Офицерские жены». 7—8 серия (2015, Россия) (16+)
17:00 Южный Урал фронту (12+)
17:15 Концерт ко Дню Победы «Будем жить» (2019, Россия) 12+
19:00 Концерт группы «Любэ» в Челябинске (трансляция будет только на телеканале ОТВ)
22:00 Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция
22:15 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. Итоговый выпуск.