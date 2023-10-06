Из-за аварии на ЧТЭЦ-3 без тепла остаются 258 жилых домов Челябинска

Восстановительные работы обещают закончить к утру 7 октября

На ЧТЭЦ-3 в Челябинске прожолжаются работы по ликвидации последствий аварии. На данный момент без тепла и горячей воды остаются 237 жилых домов в Металлургическом и 21 жилой дом в Тракторозаводском районах города, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Силами ПАО „Форвард Энерго“ в оперативном режиме проводятся работы по ликвидации последствий аварии. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ — 06:00 ч. 7 октября 2023 года», — передает ведомство.

В случае возникновения аварийных ситуаций жителей просят обращаться в Управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Челябинска по телефону: 112 (круглосуточно).

Напомним, сегодня ночью произошло отключение оборудования ЧТЭЦ-3,возникли неисправности регулятора давления теплосети, что вызвало отключение насосов на Северо-западной котельной. По данным мэрии, гидроударом были повреждены внутридомовые сети в нескольких домах и социальных учреждениях.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшей аварии.