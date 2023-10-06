Из‑за аварии на Челябинской ТЭЦ‑3 без тепла остались дома в нескольких районах города

Прокуратура начала проверку

Минувшей ночью на Челябинской ТЭЦ-3 вышел из строя регулятор давления теплосети, из-за чего оказались отключены от тепла и горячей воды многоквартирные дома в северо-западной части областного центра, а также в Металлургическом и Тракторозаводском районах. По данным мэрии, гидроударом повреждены внутридомовые сети в нескольких домах и социальных учреждениях. Областная прокуратура начала проверку коммунального инцидента, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным ПАО «Форвард Энерго», которому принадлежит ЧТЭЦ-3, авария произошла в первом часу ночи.

«Для устранения дефекта незамедлительно организованы восстановительные работы», — сообщается на сайте компании.

В 5:30 утра в большинстве попавших под отключение домов теплоснабжение было восстановлено. Об этом информагентству рассказали в пресс-службе городской администрации. В настоящее время работы продолжаются в южной зоне Металлургического района. Там планируют вернуть тепло в дома до 20:00 сегодняшнего дня.

Тем временем прокуратура организовала проверку на аварийной ТЭЦ.

«От ответственных лиц получены пояснения о возможных причинах сложившейся ситуации, сроках ликвидации последствий», — сказали в надзорном органе.

Подключение потребителей к теплу и горячей воде взято под контроль ведомства.