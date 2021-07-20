Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова покинула свой пост. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства региона.
«Освободить Куприкову Яну Анатольевну от занимаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.
Яна Куприкова проработала в региональном Минэкологии 8 лет. С марта 2013 года она занимала пост начальника управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области. В январе 2018 года была назначена на должность исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области, а в мае 2018 года назначена на должность первого заместителя министра экологии Челябинской области. Имеет классный чин «Государственный советник Челябинской области 2 класса».
В министерстве ИА «Первое областное» сообщили, что увольнение первого замминистра не связано с возбуждением уголовного дела в отношении другого заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Документ об освобождении Куприковой с должности подписан 19 июля 2021 года.