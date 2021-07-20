Из Минэкологии Челябинской области уволилась первый замминистра

Яна Куприкова покинула свой пост по собственному желанию

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова покинула свой пост. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства региона.

«Освободить Куприкову Яну Анатольевну от занимаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.

Яна Куприкова проработала в региональном Минэкологии 8 лет. С марта 2013 года она занимала пост начальника управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области. В январе 2018 года была назначена на должность исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области, а в мае 2018 года назначена на должность первого заместителя министра экологии Челябинской области. Имеет классный чин «Государственный советник Челябинской области 2 класса».

В министерстве ИА «Первое областное» сообщили, что увольнение первого замминистра не связано с возбуждением уголовного дела в отношении другого заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Документ об освобождении Куприковой с должности подписан 19 июля 2021 года.