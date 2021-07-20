Замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова подозревают в превышении полномочий

По версии следствия, чиновник предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами.

«В отношении замминистра было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, о задержании Виталия Безрукова стало известно сегодня. В пресс-службе правительства региона сообщили, что губернатор Алексей Текслер знает о случившемся.