Путевки в Турцию из Челябинска подорожали из-за отмены чартеров

Рост стоимости составил от 9 тыс. до 20 тыс. рублей

Челябинским туристам, купившим путевки в Турцию у Sunmar, Coral, Pegas и ANEX Tour, придется доплатить минимум 9 тыс. рублей с человека (100 евро по курсу на 15.04.). Информация об этом размещена на официальных сайтах туроператоров. Причиной удорожания стала отмена чартерных рейсов и переход на авиаперевозки иностранными компаниями, которые осуществляют исключительно регулярные рейсы.

«Мне позвонил менеджер и сообщил, что требуется доплатить за путевку в Турции, куда мы собирались на отдых всей семьей в мае, еще 60 тыс. рублей, поскольку лететь мы планировали втроем. Когда выбирали тур в начале февраля, то начальная стоимость путевки не превышала 100 тыс. рублей, в марте ее цена выросла почти вдвое, причем менялся ценник несколько раз. Мы держались до последнего, но последнее уведомление о доплате поставило точку на семейном отдыхе. Мне оперативно вернули все деньги, с этим проблем не было, но осадок остался», — говорит челябинец Иван П.

По словам директора челябинской туркомпании «Гризли» Ксении Жижелевой, размер доплаты за путевку зависел от туроператора и авиакомпании, услугами которой предстояло туристу воспользоваться, но в среднем человеку предлагалось доплатить 9—20 тыс. рублей.

«90% наших туристов согласились на доплату, поскольку отдых ими был уже оплачен. Более того, отдых был запланированный и долгожданный. Сложно прогнозировать развитие ситуации, но мы надеемся, что наши туристы смогут уже в этом году летать чартерными рейсами, поскольку это дешевле», — говорит Ксения Жижилева.

Как выяснилось, необходимость доплаты к оформленным турам возникла из-за невозможности перелетов чартерными рейсами.

«Авиакомпаниям, базирующимся на территории Российской Федерации, запрещены вылеты за рубеж. В связи с чем на рынок авиаперевозок были допущены иностранные авиакомпании, которые осуществляют регулярные рейсы, но не занимаются и никогда не занимались чартерными перевозками. Регулярные рейсы всегда были дороже, чем чартерные. Поэтому у туроператоров выросли расходы на доставку туристов к месту отдыха», — пояснила руководитель Ассоциации туроператоров Челябинской области Людмила Мосина.

По ее словам, раньше у туркомпаний были собственные чартеры — AzurAir, PegasFly, Pegasus Airlines и другие, но сейчас на эти рейсы поставили турецкие авиалинии. Чартерные рейсы гарантировали периодичность полетов, определенное количество пассажирских мест, и, главное, они были на порядок дешевле, чем регулярные рейсы. Туроператорами всегда заранее планировалось количество чартерных рейсов, поскольку сами компании имели четкое представление о том, как будет наполняться рынок туризма в тот или иной сезон.

«Туроператоры не могут формировать чартерные рейсы сегодня, поскольку нет допуска у авиакомпаний к международным перевозкам, нет самолетов, которые могли бы доставлять людей к месту отдыха. В результате санкционного давления США и стран ЕС туроператоры не могут использовать для организации чартерных перевозок те самолеты, которые ранее всегда использовали», — говорит Мосина.

Организовать чартер на базе турецкого авиаперевозчика невозможно, если статус национальной компании позволяет выполнять исключительно регулярные авиарейсы. К примеру, «Аэрофлот» также никогда не выполнял чартерные рейсы. Такова специфика рынка, которую сегодня туроператоры вынуждены учитывать в своей работе.

«Как долго продлится такая ситуация — никто не даст прогнозов, поскольку высокое влияние на нее оказывают геополитические события. В этой ситуации откладывать отдых нет смысла, поскольку деньги стремительно обесцениваются, а ждать возобновления чартерных рейсов, может быть, придется долго», — говорит Людмила Мосина.

Как сообщает РИА Новости, в Анталье обсуждают возможность создания авиакомпании для российских туристов, несмотря на то что мест и так предлагается много — полтора миллиона кресел выделяет национальный перевозчик.

«В настоящее время на отдых в Турцию челябинцы летают из Москвы и Санкт-Петербурга, ожидаем открытие рейсов в рамках новой полетной программы. По предварительным данным, с 29 апреля можно будет улететь в Турцию из Екатеринбурга. Для наших туристов это отличная возможность запланировать отдых уже в ближайшее время», — считает Ксения Жижелева.

Эксперты солидарны во мнении, что если вы планировали отдых в Турции в апреле — мае, то не стоит его переносить на более поздний срок: новый туристический сезон обещает много интересного.