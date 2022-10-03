Из городского пруда в Златоусте подняли почти 100 тысяч кубометров донных отложений

Завершился первый этап оздоровления водоема

«Мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай в г. Златоусте проходят в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Реализация проекта продолжится в 2023—2024 годах. В целом планируется изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений. Это позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию»,

— прокомментировал первый заместитель министра экологии региона Игорь Гилев.