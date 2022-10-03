Пруд на реке Ай в городе Златоусте в 2022 году очистили от почти 100 тысяч кубометров донных отложений. Об этом сообщило сегодня, 3 октября, министерство экологии Челябинской области, подводя итоги первого этапа оздоровления пруда.
В Минэкологии уточнили, что более 95 тысяч кубометров донных отложений было изъято на участке водоема протяженностью 380 метров.
«Мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай в г. Златоусте проходят в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Реализация проекта продолжится в 2023—2024 годах. В целом планируется изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений. Это позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», — прокомментировал первый заместитель министра экологии региона Игорь Гилев.
Как писало ИА «Первое областное», по нацпроекту «Экология» на очистку городского пруда в Златоусте направили 111 млн рублей. Работы выполняет компания «Сибгидромехстрой» (г. Новосибирск).
Ранее с 2010 по 2020 год в городском пруду Златоуста очистили почти 47 гектаров акватории. Общий объем изъятых донных отложений — 860 тысяч кубических метров.
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