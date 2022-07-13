Из челябинских добровольцев в Донбассе сформируют именные батальоны

Подразделения будут носить имена «Южноуралец» и «Южный Урал»

В Челябинской области начали формировать два добровольческих корпуса для участия в спецоперации на Украине. Названия для подразделений выбрал губернатор. Батальоны назовут «Южноуралец» и «Южный Урал», а служить в них будут добровольцы по контракту. Об этом Первому областному информагентству сообщил первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.



Отправка военнослужащих будущих именных батальонов пройдет сегодня, 13 июля. Днем ранее из Челябинской области в Донбасс уже отправили десять контрактников-добровольцев для участия в спецоперации. Они пополнят действующую часть, в которой уже служат 125 военных из Челябинской области.

«Все добровольцы прошли жесткий отбор и проверку. Это серьезные люди, и их решение осознанное. Самому молодому из участников 38 лет, самому старшему — 59. Это люди с военными специальностями, которые служили по контракту. Они внесут необходимый вклад в решение задач, которые стоят перед государством»,— рассказал первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

По его словам, до отправки в зону боевых действий контрактники пройдут специальную подготовку. Губернатор области принял решение на время боевого слаживания выплачивать военнослужащим по две тысячи рублей в сутки.

Также Владимир Гусак заявил, что после возвращения добровольцы смогут вернуться на работу: их работодатели сохранят за ними рабочие места.

Отметим, в спецоперации на Украине также активно участвует Чебаркульская танковая дивизия. Ранее 80-му Краснознаменному танковому полку президент РФ присвоил звание гвардейского.