Из Челябинска в зону СВО будут направлять по 500 дронов ежемесячно

Именно столько планируют выпускать и отправлять сотрудники компании «Технопорт»

В челябинской компании «Технопорт» ежемесячно планируют выпускать по 500 дронов-камикадзе «Антонов». Как сообщил изданию SHOT директор компании Вячеслав Шпаков, беспилотники отлично себя проявили и совсем недавно уничтожили крупный вражеский опорный пункт в зоне СВО.

«Наши дроны уже поражали различные цели. Это и бронированная техника, и пикапы, и квадроциклы. Также они наносили удары по опорным пунктам противника — неким заглубленным сооружениям, засыпанным землей»,— рассказал он.

Дроны «Антонов» способны подниматься на высоту 10 километров и развивать скорость до 140 километров в час. А еще они максимально устойчивы к ветру и не теряют курс даже в сложных погодных условиях.

Напомним, в конце ноября 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с производством компании, а также передал изготовленную ими партию дронов командиру 90-й танковой дивизии.