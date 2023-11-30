Алексей Текслер передал бойцам СВО произведенные в Челябинске беспилотники

Новейшие дроны носят имя нашего земляка, Героя России Александра Антонова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил производство компании «Технопорт». Здесь собирают новейшие боевые дроны. Алексей Текслер передал командиру 90‑й танковой дивизии Андрею Саидову партию беспилотных летательных аппаратов и комплекты управления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В «Технопорте» проектируют и собирают беспилотные авиационные системы. Именно здесь создают новейший дрон «Антонов» с необходимыми для выполнения задач тактико-техническими характеристиками. Он успешно прошел испытания, квадрокоптеры отправляли в зону проведения СВО. Там они показали хорошие результаты в борьбе с танками, пикапами и опорными пунктами противника. Коптеры получили положительные отзывы.

Партию дронов «Антонов» и «Мавик» Алексей Текслер сегодня передал для военнослужащих 90‑й танковой дивизии. Бойцы получат от Алексея Текслера 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки, ряд другого необходимого оборудования для наших бойцов.

«В составе этой партии мы передаем боевые дроны, которые сделаны в Челябинской области. Здесь, на предприятии полного цикла, работают и конструкторы-разработчики, и программисты, и производственная часть. Дроны названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло — направил горящий самолет в колонну боевой техники», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он пояснил, что поддержка южноуральских военнослужащих не прекращается и будет продолжаться.

Также компания занимается разработкой прибора обнаружения дронов. Опытный образец уже прошел полевые испытания, его отправили на обкатку в зону проведения СВО. Теперь на базе этого прибора разрабатывается система с вращающейся антенной для установки на транспорт и дальнейшего пеленгования БПЛА.

В пресс-службе правительства отметили, что компания занимает ключевую роль в цепочке предприятий по организации в Челябинской области кластера производства БПЛА.