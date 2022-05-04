Из Челябинска в Донбасс отправили спецвагон с гуманитарной помощью

Всероссийская акция «Поезд помощи» на Южном Урале прошла при поддержке ЮУЖД и Общероссийского народного фронта

Челябинская область в рамках всероссийской акции отправила спецвагон с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В Челябинске в среду, 4 мая, состоялось торжественное мероприятие в честь отправки. Участие в церемонии приняли волонтеры, активисты, общественники, сотрудники железной дороги и представители политических партий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челябинская область регулярно с февраля отправляет гуманитарные грузы. В рамках всероссийской акции „Поезд помощи“ несколько десятков тонн продуктов питания и предметов первой необходимости будут отправлены жителям. От имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера, регионального правительства и от себя лично хочу поблагодарить всех, кто помог в отправке этого груза. Это и предприятия, и жители города, и общественные организации. Спасибо вам большое. Мы и дальше будем продолжать помогать жителям, потому что мы своих не бросаем», — выступил с речью заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.





Состав поезда сформирован из брендированных вагонов от 60 субъектов России. Все вагоны с продовольствием и предметами первой необходимости соберут в Москве в один состав, который отправится в Ростовскую область.

По словам члена Совета Федерации РФ от Челябинской области Маргариты Павловой, мы сейчас находимся в той исторической точке, когда видим с одной стороны трагические события, с другой — небывалый патриотический подъем и объединение русского мира.

«В трудные минуты русские люди способны не только на героические подвиги, но и на акты взаимопомощи. Гуманитарный груз не первый раз отправляется с нашей благодатной южноуральской земли, он будет объединен в Москве и большим составом отправится на помощь нашим братьям и сестрам, которые переживают очень сложный момент истории», — произнесла Маргарита Павлова.





Напомним, 22 апреля из Челябинска в Ростовскую область отправились три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.