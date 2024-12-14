Из Челябинска до ГЛК «Завьялиха» отправился первый поезд

Он будет курсировать только по выходным

Сегодня, 14 декабря, из Челябинска до горнолыжного курорта «Завьялиха» отправился первый поезд. Пассажиров проводил в путь мишка-сноубордист. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги напомнили расписание.

Поезд будет следовать только по выходным дням до 16 марта. Из Челябинска он отправляется в 6:04 и прибывает на станцию Вязовая в 11:13. Там пассажиры садятся на автобус и в 12:05 прибывают на горнолыжный курорт.

Обратно автобус от «Завьялихи» отправляется в 16:30 и в 18:04 прибывает на станцию Вязовая. Там пассажиры пересаживаются на поезд и приезжают в Челябинск в 23:05.

Продажи билетов открыты за 10 дней до начала поездки. В стоимость входят ски-пасс и завтрак. Также можно приобрести билет, в стоимость которого включены прокат лыж и сноуборда.

Накануне, 13 декабря, в Челябинске состоялась презентация двух видов новых поездов. «Финист» будет ездить по маршруту Челябинск — Екатеринбург, а двухэтажный поезд свяжет южноуральскую столицу с Москвой.