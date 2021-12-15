Из администрации Челябинска уволился замглавы по дорожному хозяйству

Максим Куляшов написал заявление по собственному желанию

В Челябинске уволился заместитель мэра Максим Куляшов. Он курировал дорожное хозяйство и транспорт. 15 декабря был его последний рабочий день в администрации города. Его обязанности временно будет исполнять Владимир Шамне, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Максим Куляшов написал заявление по собственному желанию. Он курировал работу общественного транспорта в городе, ремонт, строительство и реконструкцию городских дорог, развязок и мостов, обновление дорожной инфраструктуры.

Напомним, во время прямой линии губернатор Алексей Текслер анонсировал кадровые изменения из-за жалоб жителей на реконструкцию Комсомольского проспекта.

С 16 декабря его обязанности будет временно исполнять заместитель главы по строительству Владимир Шамне.