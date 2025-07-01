Июль-2025 в Челябинской области прогнозируют теплым

Осадков может выпасть меньше обычного

Синоптики обещают южноуральцам теплый и сухой июль в 2025 году. Средняя температура воздуха в июле в Челябинской области будет около +20...+22 градусов — это на один и более градусов выше нормы, сообщили в Гидрометеоцентре России.

«Во втором месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +20...+22°С при норме +17...+20°С. Месячное количество осадков предполагается около и ниже нормы — от 70 до 108 миллиметров в северной половине области, 48—77 миллиметров — в южной»,— уточнили в Гидрометеоцентре России.

В Челябинском Гидрометеоцентре отмечают, что обычно в июле вода в водоемах прогревается до +24 градусов — это самая благоприятная температура для купания. Пока же она достигает +20 градусов.

Кстати, второй летний месяц традиционно богат на ливни и грозы. Часто количество дней с грозами достигает семнадцати. В этом году месяц также начнется с осадков, которые ожидаются почти ежедневно в первой пятидневке.