Умеренное тепло и дожди ожидают жителей Челябинской области в начале июля

Жаркими будут лишь несколько дней

В начале июля в Челябинской области температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы — а это около +20...+22 градусов. И лишь несколько дней в середине наступившей недели местами будут жаркими. Дождей синоптики прогнозируют больше, чем солнца. Подробнее о погоде с 30 июня по 6 июля — в материале ИА «Первое областное».

«Сегодня циклон уйдет с территории Южного Урала к Омску. Но перерыв в осадках будет недолгим: новый североатлантический циклон приблизится к уральским регионам уже во второй половине дня 1 июля и проявит себя уплотнением облачности и дождем»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Предполагается, что влияние фронтов будет сохраняться в течение большей части недели.

В Челябинске в первые дни июля температура воздуха может подняться до +25...+27 градусов, что на три градуса выше нормы. Но уже с четверга, 3 июля, она начнется постепенно опускаться и к выходным достигнет +21 градуса. Небольшие дожди.

На севере и западе региона будет чуть прохладнее: максимальная температура — а это +24 градуса — ожидается в середине недели. К выходным столбики термометров опустятся до +19 градусов. Осадки сохранятся.

На юге Челябинской области ощутимых перепадов температур не ожидается — синоптики обещают от +23 до +27 градусов. Также небольшие дожди.

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